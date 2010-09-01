NASA посоветовало не внушать чилийским горнякам ложную надежду

Специалисты NASA, прибывшие в Чили для участия в спецоперации по спасению горняков, рекомендовали не внушать «ложную надежду» заблокированным в шахте людям, сообщает AFP. «Крайне важно быть абсолютно честными с этими людьми и не дать им ложную надежду», - заявил во вторник, 31 августа, Джеймс Дункан (James Duncan) - один из четырех специалистов NASA, прибывших в Чили. «Следует помнить, что горняки занимаются этой работой всю свою жизнь. Они прекрасно понимают, на какой глубине оказались, и сколько времени займет спасательная операция», - подчеркнул он, передает Utro.ru. 33 горняка оказались заблокированы на 700-метровой глубине после обвала породы, произошедшего 5 августа на одной из чилийских шахт. Долгое время о судьбе горняков ничего не было известно. Лишь 22 августа спасателям удалось пробурить узкое отверстие, через которое оказавшиеся под землей люди передали на поверхность записку, в которой сообщалось, что все они живы. Спасателям удалось наладить обеспечение заблокированных горняков водой, продуктами питания и медикаментами. С оказавшимся под землей людьми налажена видеосвязь. Однако поднять горняков на поверхность, по предварительным расчетам, удастся лишь через три-четыре месяца - столько времени займут работы по прокладке тоннеля, бурение которого началось 30 августа. Пока руководители спасательной операции не сообщили горнякам о том, что им придется еще так долго оставаться под землей. Горнякам лишь пообещали, что они вернутся домой к Рождеству. Несколько дней назад глава Минздрава Чили объявил, что у пятерых заблокированных горняков выявлены симптомы депрессии. Психологическое состояние шахтеров, которым предстоит провести под землей еще несколько недель, одна из основных проблем, с которыми предстоит столкнуться в ходе спасательной операции, напоминает агентство. В связи с этим, к участию в операции привлечена группа экспертов NASA, изучающих проблему длительного нахождения людей в изолированном пространстве, а также офицеры-подводники ВМС Чили.