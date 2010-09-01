1 сентября - шестая годовщина гибели школьников в Беслане

В Северной Осетии начинаются траурные мероприятия в память о жертвах бесланской трагедии - шесть лет назад погибли 336 заложников, в числе которых 186 детей, передает радио «Свобода». Как сообщает ИТАР-ТАСС, траурная церемония начнётся в девять часов утра во дворе полуразрушенной школы. Вечером во дворе школы будут зажжены свечи по числу погибших заложников и умерших впоследствии от полученных ранений. Сообщается, что основные памятные мероприятия состоятся 3 сентября - в день, когда шесть лет назад наступила трагическая развязка противостояния террористов и спецназа.