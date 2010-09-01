Японцев научили спасаться при землетрясениях

Почти 680 тыс японцев приняли участие в общенациональных учениях на случай мощного землетрясени. В мероприятии участвовали жители 35 из 47 префектур Японии. По сообщению ИТАР-ТАСС, по сценарию землетрясение магнитудой 8,7 произошло в префектуре Вакаяма на юге основного японского острова Хонсю. Подземные толчки вызвали цепную реакцию и грозят еще более мощным землетрясением. Премьер-министр Японии обратился к нации с телеобращением, в котором сообщил всю необходимую информацию о стихийном бедствии. В токийской резиденции главы правительства был развернут специальный штаб и были проведены сеансы связи с городами, которые по сценарию пострадали от землетрясения. В то же время полицейские, пожарные и представители других чрезвычайных служб отрабатывали спасательные мероприятия. Ежегодные учения проводятся в Японии в память о землетрясении 1 сентября 1923 года /магнитудой 7,9/, которое фактически уничтожило Токио и близлежащие города. Его жертвами стали более 140 тыс человек.