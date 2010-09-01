Сегодня открывается Венецианский кинофестиваль

Сегодня на острове Лидо стартует 67-й Международный венецианский кинофестиваль. 70 мировых премьер, необычайно широкая программа экспериментального кино и сразу несколько российских фильмов, претендующих на «Золотого льва», сообщают «Вести.ru». Жюри возглавляет Квентин Тарантино. В 2004 году, когда режиссер возглавлял жюри в Каннах, «Пальмовая ветвь» досталась скандальному антибушевскому памфлету «9-11». Тарантино признался: «Я уже был когда-то в составе жюри, и мне понравилось. Мне это в радость, но я не забываю, что это еще и работа. Нам предстоит пересмотреть много фильмов, обсудить актеров, режиссеров, спорить, соглашаться. Меня все это очень воодушевляет!» Серия приятных просмотров начнется уже вечером. После красной дорожки и церемонии открытия - фильм премьера «Черный лебедь».