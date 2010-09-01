В США из-за урагана эвакуирует жителей

Власти американского штата Северная Каролина распорядились начать эвакуацию туристов и местных жителей одного из островов. Такое решение принято в связи с приближением со стороны Атлантики мощного урагана Эрл, сообщает «Би-би-си». Ожидается, что ураган достигнет побережья Северной Каролины в четверг вечером или пятницу утром. На данный момент скорость ветра в районе урагана достигает 217 километров в час. Напомним, метеорологи присвоили урагану Эрл, проходящему в восточной части Карибского бассейна, четвертую категорию. Отмечается, что при столкновении с материком Эрл может привести к масштабным катастрофам. Сильные ветры и проливные дожди, уже прошли несколько островов Карибского бассейна.