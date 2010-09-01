Ранняя зима: в Польше выпал снег

Вчера в польских Татрах неожиданно выпал снег. Температура воздуха на вершине Каспровый верх опустилась до нулевой отметки. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Местные жители отмечают, что ранняя зима не является чем-то необычным на высоте 1987 м, где снег может лежать до конца июня, однако, как правило, смена сезона происходит здесь не раньше конца сентября. В это время в других регионах страны идут проливные дожди, вновь создающие угрозу наводнений. В ряде областей в южных воеводствах республики уже объявлено сответствующее предупреждение. Институт метеорологии и водного хозяйства Польши на прошедшей во вторник пресс-конференции предупредил о высокой вероятности разлива рек. «Там, где количество осадков превысит 100 литров в течение суток или 36 часов, реки, безусловно, выйдут из берегов», - отметил глава ведомства Мечислав Остойский. Он добавил, что такой интенсивный дождь ожидается в верхних притоках Вислы и Одры.