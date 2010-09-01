Польша отмечает годовщину Второй мировой

Сегодня в 5.40 утра в Польше начались торжественные мероприятия в память о начале Второй мировой войны. На месте начала боевых действий выступил президент Бронислав Коморовский. Об этом сообщает Gazeta.pl. На мысе Вестерплятте 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы германского крейсера «Шлезвиг-Гольштейн», открывшего огонь по польским военным складам. «Вестерплятте - это важная часть польских земель, это место имеет важное значение с точки зрения польской гордости и чести», - сказал в своей речи преидент республики. Он подчеркнул, что события на Вестерплятте являются важным опытом как для поляков, так и для немцев, и для всей Европы. «То, что случилось здесь, вызвало решимость построить новый, лучший мир в Европе, где соседям не надо бояться друг друга, где благодаря интеграции, все чувствуют себя безопаснее», - сказал Коморовский. У подножия памятника Защитникам побережья возложили венки и почтили минутой молчания память погибших президент республики Бронислав Коморовский, члены правительства, а также представители войска польского, жители города и ветераны.