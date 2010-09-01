Вчера в Украине произошло 296 пожаров

За вчерашний день в Украине жилищном секторе зарегистрировано 92 пожара, в которых погибли 4 человека. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе МЧС. Всего же в стране произошло 296 пожаров. В частности в с. Лозовый Овраг Яготинского района Киевской области в деревянной церкви «Святого Николая» Московского патриархата произошло возгорание. По состоянию на 7:00 1 сентября ликвидация пожара продолжается. В его гашении принимают участие семь отделений Государственной пожарной охраны. Причина пожара устанавливается. Кроме того, в Украине возникли 4 пожара на предприятиях и 10 пожаров на транспорте. Огнем также уничтожено 41 здание, 9 единиц автотракторной техники и 65 т кормов. Ориентировочные убытки от пожаров составляют 3 млн 579 тыс. грн, из которых 852 тыс. грн - прямые. Напомним, за 30 августа в Украине зарегистрировано 238 пожаров, в которых погибли 5 человек.