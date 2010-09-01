КНДР нашел себе военного союзника

КНДР и Китай будут укреплять военное сотрудничество. Об этом северокорейские власти сообщили через несколько дней после визита их лидера в Китай, пишет Би-би-си. Отметим, что на встрече с председателем КНР Ху Цзиньтао Ким Чен Ир еще раз повторил намерение КНДР вновь сесть за стол переговоров о ядерном разоружении. Напомним, в конце августа лидер КНДР Ким Чен Ир на специальном поезде пересек сегодня границу с Китаем и начал неожиданный визит в КНР. Эксперты отмечают, что визит, скорее всего, преследовал цель представить пекинскому руководству своего сына и потенциального наследника Ким Чен Уна.