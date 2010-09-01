На Хмельнитчине после свадьбы 44 человека оказались в больнице

В больницы Хмельницкой области с признаками пищевого отравления госпитализированы 44 человека, в том числе 7 детей. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС, все пострадавшие 28-29 августа присутствовали на свадьбе в кафе-баре «Фаворит» г. Городок. Всего в праздновании принимали участие 110 человек. По состоянию на 7:00 1 сентября течение заболевания у госпитализированных средней степени тяжести. Специалистами районной СЕС в ячейке заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Хмельницкой области.