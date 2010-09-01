Франция: Румыния тратит недостаточно денег на работу с цыганами

Франция обвиняет Румынию в недостаточно активных действиях по интеграции цыганского национального меньшинства. По словам министра Франции по делам Европы Пьера Лелуша, Румыния потратили только 0,4 % от $5 млрд, которые она ежегодно получает в виде субсидий от Европейского Союза для работы с цыганами. Об этом пишет сегодня «New York Times». Французские чиновники снова заявляют, что политика депортации цыган соответствует французским и европейским законам, и не является дискриминацией. Власти называют депортацию «борьбой с преступностью». Французский министр по делам иммиграции и интеграции Эрик Бессон заявил, что депортация происходит в соответствии с европейскими правилами свободного передвижение граждан внутри блока из 27 наций. Пьер Лелуш призвал румынское правительство наметить план с указанием сроков для лучшей интеграции с упором на образование, жилье, здравоохранение и профессиональную подготовку. Напомним, на прошлой неделе Франция депортировала 283 цыган. Те, кто добровольно покидает страну, получают небольшую плату наличными. Французы обвиняют румынских цыган в совершении преступлений, частота которых выросла на 259% за последние полтора года. В свою очередь, страны ЕС поддали критике действия Франции в отношении этого нацменьшинства.