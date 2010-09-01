Rzeczpospolita: Донбасс борется с украинскими школами

Власть экономит на украинских школах - пишет польская Rzeczpospolita. Выпускники школы в г. Угледар Донецкой области только что перед началом учебного года узнали о ликвидации своего украинского класса, а родители соглашаются перевести их в российские классы, боясь неприятностей с дирекцией. Финансовыми мотивами объясняют и увольнение учителей украинского языка. После войны на украинском языке в Донецке учились свыше 60% школьников, по состоянию на 1990 год - ни одного, на данный момент украинских школ четверть. Русскоязычных опять становится больше, и министр образования Табачник полетел открывать новые. Полный перевод этого и других материалов читайте на протяжении дня на INOZMI.