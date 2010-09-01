Учебный год начался без «Букварей»

Украинские первоклашки начали учебный год без «Букварей». К началу учебного года также не были напечатаны большинство учебников для 1-9 классов. Об этом заявила сегодня координатор направления «Общество знаний», первый директор Центра оценивания качества образования Лилия Гриневич во время пресс-конференции в «ГлавредМедиа». «Много разрешительных документов были приняты буквально накануне учебного года», - сказала Гриневич. По ее словам, управления образования на местах, директора и учителя школ просто не могут полноценно приступить к учебному процессу. Гриневич также сообщила, что большинство учебников по программам 11-летней школы не напечатаны. В частности, первоклассники сегодня не получили «Букварей». «Единственный новый учебник, который поступил в школы - это учебник по истории для 5 класса. Но в нем Минобразования уже меняет идеологические основы образования», - считает эксперт. Гриневич напомнила, что из учебников истории, в частности, исчезло слово «искусственный» в темах про Голодомор. «Это ни что иное, как изменение системы ценностей у школьников. Результаты мы увидим уже через 3-5 лет», - подчеркнула Лилия Гриневич.