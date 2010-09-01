Школьным учителям дали сутки на подготовку учебных планов и программ для всех классов средней школы. У директоров школ есть двое суток, чтобы составить штатное расписание на год. Об этом сегодня на пресс-конференции «ГлавредМедиа» заявил глава правления Центра мониторинга образования Павел Полянский. Министерство образования и науки опубликовало Типовые планы для учебных программ только 30 августа. «То, что эти планы были подготовлены и опубликованы - это позитивно. Но к ним нет учебных программ. Поэтому у школ были всего сутки для разработки и утверждения программ», - сказал Полянский. В Типовые планы, утвержденные министерством, внесены ряд неоднозначных правок. В частности, из документов изъяты нормы предельной нагрузки для школьников, а также предельной нагрузки по учебным часам для учителей. «Поскольку министр настаивает на пятидневной учебной неделе, а в Типовых планах нет нормы нагрузки, мы подсчитали, что у ученика профильного класса в старшей школе ежедневно будет 8-9 уроков», - сказал бывший замминистра образования.