Азаров и Могилев будут вместе учить украинский язык

Премьер-министр Украины Николай Азаров обещает изучать украинский язык вместе с министром внутренних дел Украины Анатолием Могилевым. Об этом премьер сообщил сегодня журналистам в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области, отвечая на вопрос, справился ли Могилев с задачей Президента Украины Виктора Януковича изучить украинский язык, пишет УНИАН. «Мы будем изучать вместе с Могилевым украинский язык», - сказал Азаров. При этом премьер-министр не стал оценивать качество изучения министром внутренних дел украинского языка. Напомним, в ходе одного из совещаний с руководителями правоохранительных органов Президент Украины Виктор Янукович сделал замечание министру внутренних дел Анатолию Могилеву, который свой доклад начал на русском языке, и дал ему два месяца на изучение украинского языка.