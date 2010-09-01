Госпитализирована актриса Татьяна Догилева

Известная актриса Татьяна Догилева была госпитализирована во вторник вечером в одну из московских больниц с резкой болью, сообщает LifeNews. Почувствовав недомогание, актриса вызвала «скорую». Прибывшие врачи поставили предварительный диагноз: приступ аппендицита. Догилеву срочно доставили в больницу и провели обследование, которое не подтвердило первоначальный диагноз. По мнению медиков, сильная боль в животе была вызвана острым панкреатитом, более известным как воспаление поджелудочной железы. Пока что она остается под наблюдением врачей в клинике.