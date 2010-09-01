Учебные планы не позволяют изучить предмет - Полянский

При создании школьной программы Министерство образования использовало механический подход: часы на изучение предметов просто вычеркнули. При этом в старших классах на изучение всех предметов, кроме иностранных языков, отводится вдвое меньше уроков. Об этом сегодня на пресс-конференции «ГлавредМедиа» сообщил глава правления Центра мониторинга образования Павел Полянский. «В Министерстве до сих пор нет ни одной утвержденной программы для 11-летней школы. Есть только проекты этих программ, но большинство из них даже не сопровождается пояснительными записками. При этом из программ просто вычеркнули содержание двенадцатого года обучения или, с лучшем случае, втиснули это содержание в программу одиннадцатого класса», - сказал Полянский. По словам эксперта, двухлетнюю программу по геометрии втиснули в одиннадцатый класс, в частности, тема, на которую отводилось 46 часов, теперь будет «выучена» за 14. «И это происходит без пересмотра оценивания школьников. Нет никакой разницы, как ребенок изучает предмет - на базовом уровне, на академическим или на углубленном», - подчеркнул Полянский. Он также отметил, что в старшей школе для профильных классов часто не предусмотрено изучение непрофильных предметов (в том числе таких, как математика и биология) даже на базовом уровне. «Предложенные министерством Типовые планы в нынешнем виде не обеспечивают изучения многих предметов», - сказал Полянский. Он сообщил, что, со своей стороны, Центр мониторинга образования считает необходимым создавать все учебные программы заново, для всех классов школы, а также ввести дифференциированные критерии оценки знаний для старшеклассников в зависимости от профиля обучения.