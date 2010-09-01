На Винниччине на крыше школы нашли гранату

В г. Калиновка Винницкой области на кануне Дня знаний на крыше одной из школ школы нашли ручную гранату. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС, во время ремонта крыши кухни местной общеобразовательной школы № 2 работниками была обнаружена ручная детонирующая граната РГД-33. Об опасной находке спасателям сообщил начальник хозяйственной группы райотдела образования. Сразу же к учебному заведению была направлена пиротехническая группа МЧС и милиционеры, которые изъяли гранату и обезвредили боеприпас. Каким образом взрывоопасный предмет очутился в учебном заведении выясняют специалисты. Всего за прошлые сутки, по сообщению пресс-службы, пиротехническими подразделениями МЧС обнаружено, изъято и уничтожено 71 взрывоопасный предмет.