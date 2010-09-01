Ректоры вузов смогут поднимать цену на обучение круглый год

Проект изменений Закона «О высшем образовании» угрожает ростом коррумпированности в вузах. Об этом сегодня на пресс-конференции «ГлавредМедиа» заявил глава правления Центра мониторинга образования, бывший замминистра образования Павел Полянский. «Мы приветствуем передачу всех вузов Министерству образования, а также внедрение научной степени «доктор философии», - сказал эксперт. Однако он также отметил ряд изменений, которые оцениваются как негативные. Речь идет о «нивелировании внешнего тестирования из-за внедрения вступительных экзаменов в вузах». «В проекте также не указано, что ответственным за проведение тестирования является Центр оценки качества образования. Будет ли готовить и проводить тесты кто-то другой, или министерство объявит тендер - неизвестно», - сказал Полянский. Он отметил, что из нового закона удалена норма о том, что язык преподавания в вузах - украинский. Кроме того, ректорам разрешено повышать плату за обучение на контракте в течение учебного года. «Министерство также отменило указ, который разрешал студентам выбирать предметы по специальности. Теперь преподавателям не придется волноваться о посещаемости: как бы плохо они не читали лекции, студенты все равно будут ходить на них дружными колоннами и не сбежать на лекцию к другому лектору», - отметил эксперт.