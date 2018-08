Символ олимпиады в Сочи выберут всенародно

Сегодня в России открылся конкурс идей талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Предлагать идеи будут в течение трех месяцев. Свои эскизы по почте или по Интернету сможет прислать любой россиянин, сообщает «Би-би-си». «Наши игры станут самыми инновационными, поэтому впервые в истории олимпийского и паралимпийского движений мы решились на сложный, но справедливый способ выбора талисмана, - заявил президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко. - Мы приняли беспрецедентное решение – создать наш талисман всей страной». Поиск талисмана начался практически одновременно с победой Сочи в борьбе за право принять зимние Игры 2014 года. Среди вариантов талисмана были мамонтенок, «ассоциирующийся одновременно с мощью и силой, и с вечной мерзлотой и холодом», и черноморский дельфин-афалина на горных лыжах, Дед Мороз и снежинка. Безоговорочную победу на предварительном референдуме одержал дельфин, хотя и не имеющий ничего общего с зимним спортом, зато олицетворяющий курортный Сочи. С 6 по 15 декабря экспертный совет в составе режиссеров-аниматоров, художников, маркетологов и спортсменов определит финалистов конкурса. Ровно за три года до начала Игр - 7 февраля 2011 года – в прямом эфире методом телефонного и интернет-голосования будет выбран лучший талисман. Напомним, среди талисманов олимпиады были ягуар, такса, тигренок и другие животные. Самый необычный талисман был у Олимпиады 1996 года в Атланте. Сами его создатели не смогли объяснить, что это за существо, и назвали его Иззи (сокращение от What is it? – "Что это?").