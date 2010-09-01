Учебники на сайте МОН содержат грамматические и орфографические ошибки

Программы и учебники, по которым сегодня началась учеба в школах, некачественные. Об этом во время пресс-конференции в «Главреде» заявила глава Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. В частности, она отметила, что первые разделы учебников, какие изложенные на сайте Министерства образования, содержат чрезвычайно много грамматических и орфографических ошибок. «Причем достаточно примитивных. Например, неправильно написаны названия Порт-Артур и Австро-венгерская империя», - заверила эксперт. Вследствие этого, по мнению Ольги Айвазовской, ученик во время написания произведения, которое будет требовать приведения исторических фактов, обязательно сделает ошибку в данных названиях. «Хотя, наверное, эти учебники пока еще не отредактированы. Но тем не менее, какое низкое качество и какой поверхностный подход к созданию продукта для детей! Даже к созданию электронного учебника!» - отметила специалист. Кроме того, уверения Министерства образования в том, что 85% украинских школ обеспечены Интернетом, Ольга Айвазовская считает исключительно бравадой. «На самом деле доступ в районах и селах к Интернету и компьютерам является намного ниже. Хотя, безусловно, в столице таких проблем гораздо меньше», - отметила Айвазовская.