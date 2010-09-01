В Греции будут штрафовать за курение в помещениях

В Греции за курение в закрытых помещениях будут взимать штраф в размере в диапазоне от 50 до 200 евро. Данное постановление Минздрава страны сегодня вступило в силу, пишет ВВС. Минимальный штраф предусмотрен для правонарушителей в барах страны. Наибольшие штрафы будут платить курильщики в государственных учреждениях. Гораздо больше придется заплатить владельцам заведений, где люди нарушили запрет — от 500 до 10 тысяч евро. С июня 2009 года запрет на курение действовал в Греции для закрытых помещений до 70 квадратных метров, а в учреждениях и на предприятиях для курения предписывалось оборудовать специальные комнаты.