Эксперт: Именно сейчас решается, какой будет вступительная кампания-2011

Именно сейчас будет приниматься решение о том, какой будет вступительная кампания в следующем году, поскольку на сайте Министерства образования до 25 сентября будет продолжаться общественное обсуждение проекта условий приема абитуриентов. Об этом заявила во время пресс-конференции в «Главреде» глава правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. «В проекте, который готовят разные стороны - не только Министерство образования и представители высших учебных заведений, но и общественность, - есть много преимуществ. То есть настоящий документ является по большей части позитивным», - отметила эксперт. Айвазовская объяснила преимущества нового проекта условий приема абитуриентов в высшие учебные заведения. Во-первых, олимпиадникам и победителям Малой академии наук предлагается не предоставлять особые преференции во время формирования рейтинга абитуриентов, а просто добавлять соответствующее количество баллов. «За первое место в олимпиаде или в Малой академии наук будет прибавлено 50 баллов, за второе место - 40, за третье - 30», - рассказала специалист. Во-вторых, продлены сроки приема документов с 1 до 31 июля. «Мы возвращаемся к месячному сроку, который является абсолютно нормальным и обоснованным», - отметила Айвазовская. В-третьих, условия приема предусматривают достаточно четкие нормы относительно «скандального вопроса» откорректированных списков к зачислению, отметила эксперт. «Приемная комиссия теперь уже имеет четко написанное количество дней: два дня для предания огласке новых откорректированных списков заказных. Поэтому на освобожденные места они уже не смогут засчитывать кого угодно из рейтингового списка, не в зависимости от уровня знаний и суммарного количества баллов», - объяснила голова правления Гражданской сети «Опора». Однако, по словам Ольги Айвазовской, этот проект имеет и недостатки. Например, он не имеет четких норм, которые предлагали бы внедрить электронный прием документов или формирование он-лайн очередей.