Борьба с раком: без крови и боли

Всего в нашей стране почти миллион онкобольных, а врачи не устают говорить, что ранняя диагностика заболевания – важнейший момент в лечении. Большинство же заболевших идут в больницу только тогда, когда становится совсем плохо. Тогда же из уст врачей звучит неутешительный прогноз. А ведь на ранних стадиях заболевания шансы велики, а адекватное лечение в большинстве случаев заканчивается полным выздоровлением больного.

Сегодня существует три основных метода лечения онкозаболеваний: хирургический, лучевой, химиотерапевтический. Последнее слово в медицине – бескровная операция. С ее помощью можно удалить большинство видов злокачественных опухолей, в том числе и головного мозга.

В государственных руках

В Украине не раз начинали собирать деньги на аппарат для проведения таких операций. Чаще всего речь шла о гамма-ноже. Он без боли удаляет опухоли головного мозга размером до трех сантиметров. Действует с помощью лучей, которые «бьют» по опухоли с разных направлений.

Организаторы благотворительного проекта «Детская больница будущего», на который во время телемарафона жертвовали многие украинцы, обещали, что гамма-нож будет в этом медучреждении. Но прошло время, и пока нет ни больницы для детей, ни жизненно необходимого оборудования. На гамма-нож для взрослых тоже сбрасывались всем миром. Даже из бюджета деньги выделялись несколько раз. Но каждый раз правительство, которое обещало, уходило в отставку, а деньги на покупку чудо-ножа так и оставались лишь на бумаге. Наконец украинцы всем миром насобирали 4 миллиона гривен (акцию организовал Виталий Цымбалюк, заместитель директора по научной работе Института нейрохирургии имени А. Ромоданова АМН Украины), а государство расщедрилось и доложило – 50 миллионов. В результате удачной благотворительной операции гамма-нож должен был появиться в Институте нейрохирургии. Но купили не его, а линейный ускоритель за 33 миллиона гривен.

Как объясняют специалисты, разница между областью применения гамма-ножа и линейного ускорителя огромная. Первый существует уже более сорока лет и с его помощью можно делать лишь операции на головном мозге, второй применяется при операциях как на головном мозге, так и на спинном, а еще – на почках и печени. Также гамма-нож удаляет лишь опухоли размером до трех сантиметров, линейный ускоритель – помогает в случаях, если опухоль дала уже множество метастаз. Второй действует постепенно – для полного выздоровления необходимо от 10 до 40 сеансов.

Все бы хорошо. Но и для этого дорогостоящего оборудования до недавнего времени места в Киеве не было. Трехэтажный корпус на территории Института нейрохирургии в столице строят уже… два года. К счастью, сегодня процесс подходит к концу. В институте надеются, что машина заработает уже в конце года. А вместе с ней и весь радиохирургический корпус с современным магнитно-резонансным и компьютерным томографами.

«Корпус уже построен. Оборудование туда занесено. Но оно не может быть подключено – Киевэнерго до сих пор не дало нам этой энергии, – говорит Виталий Цымбалюк, заместитель директора по научной работе Института нейрохирургии имени А. Ромоданова АМН Украины. – Как только это случится, мы приглашаем специалистов, те делают наладку, и мы запускаем линейный ускоритель».

В планах руководства института – полторы тысячи операций в год (если работать в одну смену – это шесть операций в день, если в две – двенадцать). Иной вопрос – будут ли они бесплатными для украинцев? Ответ: только если на текущее обслуживание будут поступать государственные деньги.

«Сервисное обслуживание будет осуществлять фирма-производитель, – продолжает Виталий Иванович. – Все остальные расходы, хочется надеяться, будет покрывать Академия медицинских наук Украины. Я лично хочу, чтобы операция на линейном ускорителе для жителей Украины была бесплатной. Но не все зависит только от моего желания. Однако буду делать все возможное, ведь надо помнить, история начиналась с благотворительной акции – люди собирали деньги на покупку аппарата. Поэтому все украинцы имеют полное моральное право лечиться бесплатно».

Но мы все понимаем, что в Украине денег на медицину нет. А это означает, что пациенты, скорее всего, будут платить за лечение.

Частная инициатива

Тем временем в частной клинике недалеко от Киева появился кибер-нож четвертого поколения. Этот аппарат способен оперировать без боли, крови, анестезии. И с погрешностью всего 0,5 миллиметров. Он – первый такой в восточной Европе. По словам Евгения Педаченко, главного нейрохирурга Министерства здравоохранения Украины, технология кибер-ножа очень комфортна для пациента – часто достаточно лишь одной фракции лечения в течении 30-90 минут (зависит от величины опухоли и ее локализации). «После чего в этот же день больной может ехать домой», – утверждает специалист. Если же говорить о результативности, то после операции больные со злокачественными опухолями первой стадии выздоравливают в 99%, второй – 93-95%, третьей – 75%.

«При онкозаболеваниях часто появляются метастазы. Если она одна – врачи идут на операцию, если их две, то нет. Кибер-нож может забрать до десяти метастаз за один сеанс, – говорит Юрий Спиженко, хирург-онколог, экс-министр здравоохранения. – В цивилизованных странах это называется – качество жизни. Если у человека рак предстательной железы, то с болезнью он может жить три-четыре года, а если метастазы пойдут в головной мозг, умереть очень быстро. А если же убрать эти метастазы с помощью кибер-ножа, то человеку можно продлить жизнь».

Такая операция в Украине стоит от 12 до 17 тысяч долларов (в США обходится в 50 тысяч долларов, в Германии – 27 тысяч евро).

Сколько же стоил кибер-нож, неизвестно. У владельца клиники подписан договор о неразглашении цены аппарата. Но по некоторым оценкам, стоимость универсальной комплектации составляет 6,5-7 миллионов долларов.

«Я могу только радоваться, что в Украине наконец-то появился кибер-нож, – говорит в свою очередь Виталий Цымбалюк. – Я твердо убежден: сегодня дорогая аппаратура в Украину должна закупаться частными клиниками. Государство такой нагрузки не потянет. Только с помощью приватных структур мы можем выйти на мировой уровень борьбы с онкозаболеваниями. Частные фирмы ни от кого не зависят, могут построить лечебный центр за семь месяцев. А мы, государственный институт, бьемся головой об стенку годы. Правда, своей акцией покупки гамма-ножа мы разбудили население Украины, люди поняли, насколько важны эти новейшие технологии, которые позволяют без операции лечить людей. Я знаю, что после покупки первого кибер-ножа Украина готовится приобрести еще один. Если говорить о нормах, то на пять миллионов населения должен быть один такой радиохирургический аппарат. Но если мы будем иметь только пять, то это уже перекроет потребность страны».

Если подобное оборудование начнет появляться в отечественных, пусть и частных, клиниках, это можно будет назвать настоящим прорывом в лечении онкобольных. Но вопрос в другом – согласится ли государство за бюджетные деньги направлять больных на лечение в украинские частные центры, а не за границу? Николай Полищук, глава Национального совета по вопросам здравоохранения населения уверен, что такое возможно, но при одном условии. «Думаю, что государство, и в частности Минздрав, должно инициировать внесение в госбюджет отдельной строки на лечение малоимущих граждан радиохирургической методикой на кибер-ноже. И ежегодно выделять на это деньги. Точно так же, как сегодня выделяет на лечение раковых больных за рубежом. Тем более, что в Украине такая терапия будет стоить дешевле», – говорит Николай Ефремович.

Пока же бескровную операцию, например по удалению опухоли мозга, можно сделать за государственные деньги за границей. Для этого надо «стать в очередь» или при Минздраве, или при Институте нейрохирургии. Желающих уехать на лечение – тысячи, но в очередь принимают не всех. Многим отказывают в возможности лечиться за границей. И предлагают довольно опасную «альтернативу» на родине: украинские хирурги удаляют опухоль, например, головного мозга, вскрыв черепную коробку. Последствия у такого вмешательства не всегда прогнозированы, а реабилитационный период растягивается на долгие месяцы.