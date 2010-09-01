Польшу снова может затопить: третий раз за год

В Польше интенсивные осадки за последние несколько дней снова привели к значительному повышению уровня воды в реках, что угрожает стране новым наводнением. Как передает УНИАН, наихудшая ситуация наблюдается на юге государства, который больше всего пострадал от наводнений в мае и августе. По данным польских СМИ, противопаводковая готовность уже объявлена в нескольких районах Шлёнского и Малопольского воеводств. В некоторых населенных пунктах подтоплены несколько десятков частных хозяйств. Спасатели отправлялись на помощь людям больше сотни раз. В Варшаве из-за дождей затоплена одна из главных трасс города, которую власть решила закрыть. Напомним, в Польше в результате майского наводнения, которое, по оценкам властей, по масштабам превысило так называемое наводнение тысячелетия 1997 года, пострадали по меньшей мере 100 тысяч семей. Погибло 14 человек, а общий ущерб составил более 2 млрд евро. Еще одно наводнение, которое нанесло меньший ущерб, произошло в Польше в начале августа.