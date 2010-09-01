В четверг будет преимущественно холодно и мокро

2 сентября в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, местами сильный, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +11...+16 градусов. В Карпатах ночью дождь, местами сильный, днем кратковременный дождь, температура ночью +2...+7 градусов, днем +2...+7 градусов. В Моршине ночью дождь, местами сильный, днем кратковременный дождь, температура ночью +7...+9 градусов, днем +11...+13 градусов. В Трускавце ночью дождь, местами сильный, днем кратковременный дождь, температура ночью +8...+10 градусов, днем +13...+15 градусов. В Сваляве ночью дождь, местами сильный, днем кратковременный дождь, температура ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16 градусов. На севере Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, грозы; ночью в Черниговской и Сумской областях местами сильный дождь, грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +14...+19 градусов. В центре Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, грозы; ночью в Полтавской и Днепропетровской областях местами сильный дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +14...+19 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью дождь, днем местами небольшой дождь, грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +20...+25 градусов. На юге Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, грозы; ночью в Запорожской области местами сильный дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24 градуса. В Крыму переменная облачность, местами небольшой дождь, грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +20...+25 градусов. В Ялте местами небольшой дождь, температура ночью +17...+19 градусов, днем +20...+22 градуса. 1 сентября температура воды в Черном и Азовском морях +22...+26 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.