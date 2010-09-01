УЕФА запретил вувузелы на стадионах Европы

Европейский футбольный союз запретил проносить на стадион во время матчей УЕФА вувузелы - дудки, ставшие известными после чемпионата мира 2010 года в ЮАР, сообщает сайт УЕФА. О решении проинформированы все 53 национальные ассоциации. По мнению УЕФА, звук вувузел может изменить атмосферу футбольных матчей. Финальная стадия ЧМ-2010 неразрывно ассоциируется с вувузелами. Их звук придал турниру в ЮАР местный колорит и нотки африканского фольклора. Однако УЕФА считает, что распространение дудок будет неуместно в Европе, где продолжительный и громкий фоновый шум будет особенно заметен. В интересах защиты культуры и традиций европейского футбола, как то пение и скандирование кричалок, футбольный союз наложил немедленный запрет на пронос вувузел на арены, где проводятся встречи под эгидой УЕФА.