«Репортеры» заметили прямую связь между цензурой и президентством Януковича

«Репортеры без границ» заявляют о значительном увеличении нарушений свободы слова после избрания президентом Виктора Януковича. Об этом говорится в докладе под названием «Соблазн руководить», написанном по результатам визита в Украину 19-21 июля, пишет Украинская правда. Согласно документу в ходе встреч, проведенных в Украине, их информировали о случаях, связанных с физическими нападениями на журналистов, прямым препятствованием их деятельности и цензурой. «Выводы доклада, к сожалению, были подтверждены исчезновением журналиста Василия Климентьева, который проводил журналистские расследования, и недавним решением суда относительно того, что выделение новых частот телеканалам ТВі и «5 каналу» было незаконным», - отмечается в сообщении. Репортеры также называют выделение частот на вещание «ключевым вопросом». «Этот вердикт стал ударом по независимости телевидения и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. «Репортеры без границ» рассматривают его как цензуру, направленную против двух телеканалов, которые наиболее критично относятся к власти», - подчеркивается в сообщении. «Увеличение нарушений свободы слова детально изложено в докладе, требует реакции от международного сообщества, особенно от Европейского союза, для того, чтобы обеспечить свободу слова в Украине», - отмечается также в сообщении. «Репортеры» открыты к диалогу с украинскими политиками и скоро вернутся в Украину, чтобы встретиться с Президентом Януковичем, также добавляется в документе.