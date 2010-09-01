В Петербурге рухнул 8-этажный дом

В Санкт-Петербурге обрушился восьмиэтажный дом, сообщили Интерфаксу в Главном управлении МЧС города. «В доме 147 по Лиговскому проспекту рухнули перекрытия с первого по восьмой этажи», - сказал собеседник агентства. «Несколько месяцев назад дом отселили, в нем не было ни имущества, ни людей», - отметили в ГУВД северной столицы. «Это здание старой постройки, которое находилось на реконструкции», - подчеркнули в ГУВД. Тем не менее, из-под руин выбрались трое. «Нас в здании было три человека, мы все вышли, кроме нас там никого не было», - сказала агентству девушка, вышедшая из разрушенного дома.