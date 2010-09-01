В Абхазии взорвалась военная база РФ

Сегодня в Абхазии в селе Кохора на военной базе российских оккупационных войск взорвался склад с оружием. Как сообщает Рустави 2, огонь перебросился на склад с топливом. В результате взрыва сгорела военная техника. Авиация Минобороны России до сих пор борется с огнем. Есть жертвы, но их количество неизвестно. Окруженные огнем солдаты, выжившие во время взрыва, не смогли выйти из огненного кольца. Некоторые из солдат были тяжело ранены. Существует реальная опасность, что огонь может переброситься на населенные области.