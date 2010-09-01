В Украине с начала года зафиксировано 2,6 тыс. лесных пожаров

В Украине продолжают гореть леса. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали 9 пожаров в лесах Госкомлесхоза и 12 пожаров в лесах других пользователей. Практически все пожары возникли на востоке Украины: в Днепропетровской области - 3, в Луганской - 14, в Херсонской - 3, в Сумской области - 1. Пострадавшая от огня площадь в целом равняется 67 гектарам лесов и прилегающих территорий, сообщили «Главреду» в пресс-службе Госкомлесхоза. Согласно статистике, с начала года в Украине зафиксированы 2032 пожара в лесах Госкомлесхоза, общая площадь поврежденных огнем лесов равняется 1105 гектарам, из которых 189 гектаров уничтожены верховыми пожарами. В лесах других пользователей зафиксированы 590 лесных пожаров, пострадавшая территория (леса и степи) равняется 7448 гектарам. В 2009 году по состоянию на 1 сентября зафиксировали 3941 пожар в лесах Госкомлесхоза, пострадали 4218 гектаров зеленых насаждений. В лесах других пользователей зафиксировали 928 пожаров, площадь поврежденных огнем лесов составила 3127 гектаров. Средняя площадь одного лесного пожара в 2009 году составляла 0,6 гектаров, в 2010 году - 0,3 гектара.