На Донетчине этим летом задержали более 400 подростков

Более 400 подростков задержали в Донецкой области этим летом. Каждый десятый попал в поле зрения милиции за совершенные преступления, остальные - за административные правонарушения (пьянство, попрошайничество, мелкое хулиганство и т.д.) Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе МВД Украины. Все подростки задержаны в результате программы «Лето-2010». «Основной упор мы делали на профилактическую работу. Были проведены беседы со всеми подростками, которые находятся на учете в милиции, - комментирует Игорь Сусидко, начальник отдела криминальной милиции по делам детей ГУМВД Украины в Донецкой области. - Итоговая статистика не очень утешительная». По словам Сусидко, взрослых правонарушителей примерно в 20 раз больше, чем подростков. Согласно сообщению, в течение лета к административной ответственности привлечено более семи тысяч человек, каждый третий - за уклонение от выполнения родительских обязанностей и насилие в семье. «Более ста подростков оказались в списках без вести пропавших, - говорит Сусидко. - Дети покидают свои дома, спасаясь от трудностей и равнодушия родителей, многие уезжают в другие города и регионы. Большинство беглецов, которых мы разыскивали, были как раз не воспитанниками школ-интернатов, а детьми, которые воспитываются в неблагополучных семьях». По результатам отработки правоохранители возбудили более 30 уголовных дел по фактам вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Задокументированы факты втягивания малолетних детей в попрошайничество.