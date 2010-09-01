В Житомире из-за чемодана остановился центр города (ФОТО)

Сегодня днем центр Житомира в районе площади Соборной был перекрыт, сообщает «Житомир. info». Машины пускали в объезд, людей не пропускали на площадь в течение получаса. Причина – несколько звонков бдительных граждан, которые сообщили в милицию о том, что в центре города на проезжей части находится подозрительный ничейный чемодан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба. Была обеспечена охрана, оцепление. При проверке содержимого чемодана вместо предполагаемой взрывчатки там оказалось одежда. Через некоторое время нашелся и забывчивый хозяин, который заявил милиции, что это его чемодан и его вещи.