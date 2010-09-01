Самые крупные социальные сети интегрировались между собой

Основные социальные сети сегодня синхронизировались между собой. Теперь пользователи могут делать записи на Livejournal, Twitter, Facebook и Myspace, не переходя с одного сайта на другой. Об этом сообщают официальные рассылки сервисов. Записи пользователей Livejournal могут появляться на Facebook и Twitter. После внесения изменений в профиле, все записи пользователей на одном сервисе будут автоматически появляться и на других. Владельцы учетных записей Facebook получили возможность проходить авторизацию в Livejournal, используя свой логин и пароль. Они могут присоединяться к сообществам, комментировать и отправлять сообщения так же, как и блогеры. Синхронизацию с Facebook также произвела социальная сеть MySpace. Пользователям стал доступен кросс-пост аудио- и видеофайлов, фотографий, а также обновление статусов на обоих сервисах. В сообщениях отмечается, что синхронизация с Facebook работает только в одну сторону. Синхронизацию с Twitter MySpace осуществил ранее. Сегодня же шаг навстречу пользователям сделал сервис «Одноклассники». Со сменой владельца, которая произошла вчера, 31 августа, в социальной сети отменили плату за регистрацию. Напомним, Livejournal - один из самых популярных блогохостингов России и Украины, аудитория по всему миру превышает 26 млн. человек. Аудитория Facebook по всему миру превышает 500 млн. человек, MySpace - более 100 млн.