В школах Крыма скрывают факты детского травматизма

В крымских школах выявлены случаи укрывательства фактов детского травматизма, сообщили «Главреду» в пресс-службе прокуратуры Крыма. Прокуратура внесла представление в Министерство образования и науки Крыма с требованием усилить внимание к проблеме школьного травматизма. Была проведена проверка соблюдения законодательства относительно создания надлежащих и безопасных условий для получения несовершеннолетними образования. В ходе проверки установлены факты укрывательства случаев получения травм школьниками, формализма при разборе происшествий, когда виновными чаще всего признаются учащиеся и не принимаются должные меры реагирования для предупреждения фактов травматизма. Нарушения также выявлены при выполнении воспитателями детсадов обязанностей по охране жизни и здоровья дошкольников. По выявленным фактам возбуждено два уголовных дела.