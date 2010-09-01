В Пакистане прозвучали три взрыва: есть погибшие (ФОТО)

По меньшей мере 18 человек погибли и более 100 были ранены после трех взрывов бомб в городе Лахор в Пакистане. Взрывы прозвучали во время шествия шиитов, сообщает «Би-би-си». Взрывыв прозвучали во время траурного шествия шиитов в память о первом имаме, умершем в седьмом веке. На улицы Лахора вышли тысячи мусульман. Глава полиции города сообщил, что в нападении участвовали по крайней мере двое террористов-самоубийц. По крайней мере 35 людей в результате взрывов были тяжело ранены. После взрывов разгневанная толпа набросилась на сотрудников полиции. Были подожжены по крайней мере один полицейский участок и один грузовик. Для подавления беспорядков против толпы применили слезоточивый газ. Как сообщается, в последние месяцы в Лахоре было несколько случаев насилия на религиозной почве между суннитами и шиитами. Фото: «Би-би-си»