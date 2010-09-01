Минтранс выпустит переводные словари-разговорники для проводников

Министерство транспорта и связи инициировало разработку проекта по изготовлению словарей-разговорников для проводников поездных бригад и работников вокзалов, сообщили «Главреду» в пресс-службе ведомства. Проект направлен, прежде всего, на обеспечение качественного общения и комфортного обслуживания иностранных пассажиров в период проведения финальной части футбольного первенства Евро-2012. Разговорники будут выпущены на пяти языках: украинском, английском, французском, немецком и польском. Разработкой и наполнением словарей сейчас занимаются специалисты Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. Предполагается, что разговорники будут содержать самые необходимые технические термины, слова и выражения, применяемые в профессиональной деятельности железнодорожников. Реализацию проекта планируется завершить до конца текущего года.