В здании канала Discovery захвачены несколько заложников

В здании штаб-квартиры канала Discovery возможно захвачены несколько заложников. Точное их число полиция сообщить не может, информирует «Газета.ru». Захвативший штаб-квартиру канала Discovery опознан как 43-летний азиат Джеймс Ли - он является активистом одной из экологических организаций. Полиция в настоящее время ведет переговоры с захватившим заложников. Ранее сообщалось, что в американском штате Мэриленд, в здании телеканала Discovery Channel неизвестный открыл стрельбу, взяв в заложники одного человека. Один из сотрудников Discovery Channel сообщил, что были слышны пять или шесть выстрелов. Представители полиции пока не подтверждают эту информацию. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.