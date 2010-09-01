Захвативший заложников в здании канала Discovery написал манифест

За несколько дней до нападения на здание канала Discovery Джеймс Ли написал манифест с требованиями к телеканалу. Ли призывает канал «перестать пропагандировать человеческое деторождение и не призывать к нему», сообщает «Газета.ru». По его мнению «планета не нуждается в людях». Манифест размещен на сайте savetheplanetprotest.com, который в настоящее время недоступен. В Google сохранилась копия манифеста. Напомним, полиция в настоящее время ведет переговоры с Ли, который захватил нескольких заложников. Его требования не сообщаются.