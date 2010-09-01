К побережью США приближается ураган «Эрл»

Из американского штата Северная Каролина эвакуируют туристов и жителей прибрежных районов, к которым приближается мощный ураган «Эрл». В среду завершится эвакуация жителей и туристов с острова Окракоук, а также из Национального парка «Мыс Лукаут», сообщает Newsru. В настоящее время, по данным метеослужб, мощность «Эрла» снизилась до третьей категории опасности. Скорость ветра составляет 205 км в час (около 57 метров в секунду). Однако как утверждают специалисты, «Эрл» продолжает оставаться в категории мощных ураганов и представляет серьезную опасность для людей. Напомним, первый в этом году ураган «Алекс» прошел над Мексиканским заливом и нанес удар по суше на границе США и Мексики. Вторым стал ураган «Даниэл», который сейчас движется над акваторией Атлантики в районе острова Ньюфаундленд и теряет силу.