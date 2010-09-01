В Амстердаме отпустили йеменцев, заподозренных в терроризме

Двух йеменских путешественников освободили после двух дней в полицейском участке в Амстердаме. Власти США предупредил голландскую полицию, что задержанные, возможно, репетировали терракт. Об этом сообщает «Немецкая волна». «Расследование США в Нидерландах не выявило никаких признаков того, что мужчины вовлечены в какие-либо преступные действия», - говорится в заявлении. Двое мужчин, в возрасте 37 и 48, были арестованы в понедельник в Международном аэропорту Амстердама Schiphol после перелета из Чикаго. Обыскав йеменцев по наводке американской полиции, голландцы обнаружили в их багаже нож и несколько склеенных мобильных телефонов. Ни один из мужчин раньше не попадал в поле зрения полиции. В багаже не обнаружили и взрывчатых веществ, ничего не нашли и при обыске в их домах и при допросах родственников. Американские СМИ предполагают, что подозрительные находки, найденные в багаже были подарками для родственников.