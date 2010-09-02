Полиция освободила захваченных в здании Discovery Channel заложников

Мужчина, удерживавший троих заложников в здании Discovery Channel, был нейтрализован с помощью выстрела, сообщает представитель полиции. Подробностей о его состоянии не сообщается. Никто из заложников не пострадал. Полиция продолжает исследовать здание и его окрестности в поисках взрывных устройств, которые, возможно, успел оставить подозреваемый, сообщает Би-Би-Си. Ранее полиция подтвердила, что несколько человек находились в заложниках в здании телеканала Discovery Channel в городе Силвер Спрингс в штате Мэриленд.