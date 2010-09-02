В Махачкале убит боец ОМОНа

В Махачкале убит боец отряда особого назначения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. «Неизвестные вызвали сотрудника милиции из дома и расстреляли из автоматического оружия», - сказал представитель пресс-службы. Милиционер скончался на месте. Подозреваемый в убийстве бойца ОМОН застрелен при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам Центра противодействия экстремизму при МВД Дагестана, сообщает Newsru. Напомним, один человек получил ранения в результате обстрела в Карабудахкентском районе республики Дагестан.