В Швеции принца и принцессу выдвинули в парламент страны

Принцесса Виктория и ее муж Даниэль стали кандидатами в депутаты парламента страны. Это произошло без их ведома, однако их выдвижение совершенно законно, сообщает Lenta.ru. Монаршие особы заявлены в списке кандидатов от партии Rikshuhallarna. На прошлых парламентских выборов за эту партию было подано ровно восемь голосов. Руководство партии воспользовалось действующим в Швеции правом свободного выдвижения - номинировать кандидатов на выборы можно без их согласия, и даже не информируя их. Вместе с принцессой Викторией и принцем Даниэлем в списке от Rikshuhallarna фигурирует, например, премьер-министр Швеции Йон Фредрик Райнфельдт. Также заявлены руководители крупнейших политических партий страны и многочисленные знаменитости. Напомним, 19 июня этого года 32-летняя принцесса Виктория, вышла замуж за личного тренера владельца фитнес-клубов, 36-летнего Даниэля Вестлинга.