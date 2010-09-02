В Нью-Йорке человек прыгнул с 39 этажа небоскреба и выжил

Мужчина, решивший покончить жизнь самоубийством, сбросился с 39-го этажа одного из нью-йоркских небоскребов. Однако 22-летний Томас Магилл, пробив стекло припаркованного внизу автомобиля, приземлился на заднее сидение машины, сообщает «Newsru.com». Мужчина сломал обе ноги и в настоящее время находится в больнице. Почему Магилл решил свести счеты с жизнью, пока неизвестно. Полиция проводит расследование. Напомним, в декабре 2007 года с крыши здания высотой в 47 этажей случайно упал мойщик оконных стекол. Однако он не только выжил, но впоследствии даже смог самостоятельно ходить.