С Байконура запущена ракета с аппаратами ГЛОНАСС

С космодрома Байконур стартовал грузовик «Прогресс М-07М» с кластером из трех российских навигационных космических аппаратов ГЛОНАСС-М. «Прогресс М-07М» пристыкуется к МКС 10 сентября. Данный грузовой корабль должен заменить «Прогресс М-06М», который отделился от станции 31 августа по команде с Земли. В данный момент «шестой Прогресс» используется в качестве орбитальной лаборатории, на нем проводится эксперимент «Радар-Прогресс». В конце недели грузовик будет затоплен в Тихом океане, сообщает «Газета.ru». Напомним, ГЛОНАСС-М эксплуатируются с декабря 2003 года.