США в связи с ураганом эвакуируют жителей восточного побережья

Несколько тысяч жителей американского штата Северная Каролина вынуждены были покинуть свои дома и уехать дальше от побережья океана в связи с приближением урагана «Эрл». Власти некоторых районов восточного побережья предупредили жителей о возможной опасности в связи с непогодой. Сила ветра в районе урагана сейчас достигает более 200 км в час. Кроме того, в Доминиканской Республике 270 человек были эвакуированы после того, как их дома сильно пострадали от урагана. Напомним, «Эрл» продолжает оставаться в категории мощных ураганов и представляет серьезную опасность для людей.