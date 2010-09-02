В Чили приостановлено бурение тоннеля для спасения горняков

Спасатели временно приостановили прокладку тоннеля, через который планируется поднять на поверхность заблокированных в чилийской шахте горняков. Как сообщил главный инженер, руководящий процессом бурения, в породе обнаружилась трещина. Спасателям потребуется несколько часов, чтобы укрепить стены тоннеля цементом и возобновить работы. По его словам, разрушения породы, обнаруженные в процессе бурения, не являются серьезными. Инженер отметил, что в этом нет ничего необычного, и что специалисты ожидали подобного развития событий, сообщает Lenta.ru. Напомним, обвал породы на чилийской шахте произошел 5 августа. В результате этого 33 горняка оказались заблокированы под землей.