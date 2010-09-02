Больше половины жителей Нью-Йорка выступает против строительства мечети

71% ньюйоркцев выступает против сооружения мечети и исламского культурного центра близ того места, где до 11 сентября 2001 года стояли башни Всемирного торгового центра. Таковы данные опроса, проведенного университетом Куиннипиак (штат Коннектикут) среди жителей Нью-Йорка. Столько же респондентов хотят, чтобы генеральный прокурор Нью-Йорка тщательно проверил финансирование этого проекта. Предполагаемый бюджет исламского центра составляет 100 млн долларов, сообщает Би-Би-Си. Напомним, ранее предполагалось, что строительство комплекса начнется 11 сентября 2011 года – в десятую годовщину трагических событий.