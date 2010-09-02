На Южную Корею обрушился тайфун

Самый мощный тайфун на корейской территории за последние 15 лет, тайфун "Компасу", нанес серьезный ущерб экономике Южной Кореи, нарушил работу транспорта и электроснабжение в ряде районов. Штормовой ветер, дующий со скоростью 45 км/ч, повали тысячи деревьев в Сеуле, где блокировано движение трнспорта. Не работают аэропорты, произошли сбои в работе железных дорог, остановлены поезда на наземной части метрополитена, в западных районах прервано электроснабжение, сообщает Би-Би-Си. Напомним, несколько тысяч жителей американского штата Северная Каролина вынуждены были покинуть свои домаи уехать дальше от побережья океана в связи с приближением урагана «Эрл».